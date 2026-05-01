В Тверском военном госпитале устроили праздник для бойцов

В преддверии Дня Победы Комитет семей воинов Отечества Тверской области организовал праздничный концерт для бойцов, находящихся на лечении в военном госпитале.

«Концертную программу для бойцов приготовили творческие коллективы Тверского музыкального колледжа имени М. П. Мусоргского. В начале концерта юные артисты исполнили тропарь Пасхи, а затем – целый ряд народных песен и праздничных частушек под аккомпанемент старинных музыкальных инструментов», - рассказали в Тверской епархии.

Поздравить военнослужащих в госпиталь пришли члены тверского отделения «Союз православных женщин». В подарок они передали бойцам теплые шерстяные носки, вязаных чебурашек и пряники.