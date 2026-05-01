В Тверской области раздают «Георгиевские ленточки»

Школьники раздают «Георгиевские ленточки» Фото: Минобразования Тверской области

В Тверской области школьники присоединились к всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», приуроченной к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Во всех муниципалитетах региона - от крупных городов до сельских поселений - в школах и колледжах организованы пункты выдачи символов воинской славы», - сообщили в региональном министерстве образования.

Волонтеры напоминают: георгиевскую ленту следует прикреплять с левой стороны, у сердца. Недопустимо использовать её как элемент декора для сумок, запястий, волос или автомобилей.