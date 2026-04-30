До 1 сентября в Твери планируется установить 49-метровое колесо обозрения

Новое колесо будет примерно таким на вид. Фото: ПТО.

В Твери взамен демонтированного в конце этой зимы колеса обозрения установят новый более внушительный подобный аттракцион. Такое решение принял глава региона Виталий Королев. Пресс-служба областного правительства сообщила, что утвержден вид нового колеса, поделилась некоторыми его параметрами.

Уточняется, что администрация города провела все необходимые процедуры по выбору организации, которая реализует проект. Установить и открыть новое колесо обозрения планируется на том же месте в городском саду до 1 сентября.

Высота нового аттракциона составит 49,1 метра, диаметр – 45 метров. На колесе обозрения будет 32 кабинки общей вместимостью 128 человек. Причем кабинки предполагается сделать закрытыми и с подогревом в холодное время - аттракцион будет работать практически круглый год. Для сравнения - старое колесо было высотой не больше 30 метров с 20 открытыми кабинками.

Перед началом работ по установке нового колеса в горсаду провели и необходимые в таких случаях археологические раскопки. Обнаружены исторические артефакты, в том числе отсылающие к Золотой Орде…

НА ЗАМЕТКУ

Прежнее колесо обозрения в Твери смонтировали в начале 1980-х, затем его конструкция была немного обновлена в 2007-м. Демонтировали аттракцион из-за полного технического износа (колесо из-за этого уже несколько лет не работало).