Транспортные полицейские задержали иностранца с наркотиками в Конаковском округе

Задержанный приобрел запрещенные вещества бесконтактным способом и хранил их в кармане брюк. Фото: Тверской отдел МВД на транспорте.

Тверской линейный отдел МВД России на транспорте завершил расследование дела в отношении 37-летнего иностранца. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, фигурант бесконтактным способом купил синтетический наркотик, который в полиции квалифицировали как синтетический гашиш. Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции в Конаковском районе, когда он находился вблизи железнодорожных путей Октябрьской железной дороги.

При личном досмотре у него изъяли сверток, обмотанный серой изолентой. Экспертиза подтвердила, что внутри находилось 2,88 грамма наркотического средства. Обвиняемый находится под стражей, уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ направлено в суд.