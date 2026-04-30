Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
+5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2026 12:43

Транспортные полицейские задержали иностранца с наркотиками в Конаковском округе

37-летний житель ближнего зарубежья приобрел запрещенное вещество через закладку и хранил его для личного употребления
Антон ПАЛЬЧИКОВ
Задержанный приобрел запрещенные вещества бесконтактным способом и хранил их в кармане брюк. Фото: Тверской отдел МВД на транспорте.

Тверской линейный отдел МВД России на транспорте завершил расследование дела в отношении 37-летнего иностранца. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

По версии следствия, фигурант бесконтактным способом купил синтетический наркотик, который в полиции квалифицировали как синтетический гашиш. Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции в Конаковском районе, когда он находился вблизи железнодорожных путей Октябрьской железной дороги.

При личном досмотре у него изъяли сверток, обмотанный серой изолентой. Экспертиза подтвердила, что внутри находилось 2,88 грамма наркотического средства. Обвиняемый находится под стражей, уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ направлено в суд.