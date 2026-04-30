В Твери ЧОП обязали выплатить более 100 тысяч рублей бывшему охраннику

Факт трудовых отношений был подтвержден в судебном порядке.

Житель Твери обратился в прокуратуру с жалобой на невыплату заработной платы охранным предприятием ООО ЧОП «Кавалергард». Проверка показала, что мужчина фактически исполнял обязанности охранника, будучи допущенным к работе работодателем без подписания трудового контракта.

Несмотря на выполнение трудовых функций, денежное вознаграждение за отработанное время сотруднику так и не поступило. В интересах заявителя прокуратура подала иск в суд с требованием установить факт трудовых отношений и взыскать с предприятия долг в размере свыше 100 тысяч рублей.

Суд признал требования прокурора обоснованными и обязал компанию произвести выплаты. Исполнение вердикта находится под постоянным контролем надзорного органа.