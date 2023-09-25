В Тверской области закуплены новые машины для лесопожарной службы

Одна из новых машин для лесопожарной службы - полноприводный автомобиль повышенной проходимости на базе ГАЗ Садко NEXT. Фото: ПТО

В Верхневолжье в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» (входит в нацпроекта «Экология») пополнен технический парк лесопожарной службы региона. Подробности сообщила пресс-служба областного правительства.

Для ГБУ «Лесозащитный противопожарный центр - Тверьлес» приобретены полноприводный автомобиль повышенной проходимости на базе ГАЗ Садко NEXT для доставки специалистов и противопожарного оборудования к местам тушения пожаров в лесах. Также в лесопожарный центр куплены прицепной пожарный модуль, плуг и 20 радиостанций.

Для патрулирования территорий в лесничества региона приобретены 19 машина марки "Нива" и девять джипов "УАЗ Патриот", а также еще три квадроцикла.

С 2019 по 2023 годы для лесопожарной службы региона по федеральному проекту «Сохранение лесов» было приобретено 67 единиц техники и 325 единиц оборудования.

«Тверская область является лидером в Центральном федеральном округе по площади лесов, они занимают более половины территории Верхневолжья. Мы рационально относимся к нашему природному богатству, уделяем особое внимание восстановлению лесного фонда», - отмечает Губернатор Игорь Руденя.

Пос данным областного правительства, благодаря систематическому пополнению технического парка лесного комплекса региона в прошлом году площадь лесных пожаров у нас снизилась на 37%. Причем более 93% всех пожаров потушены в день обнаружения.