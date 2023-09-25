Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в озере под Тверью

Организована доследственная проверка. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи в Калининском районе Тверской области устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1960 года рождения, чьё тело было обнаружено в Вашутинском озере.

Напомним, труп 24 сентября вытащили на берег спасатели МЧС и передали сотрудникам полиции.

По информации СУ СКР по Тверской области, признаков насильственной смерти и видимых телесных повреждений на теле погибшего обнаружено не было. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.