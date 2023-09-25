Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 сентября 2023 5:46

Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в озере под Тверью

В Вашутинском озере было обнаружено тело мужчины, проводится проверка
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Организована доследственная проверка.

Организована доследственная проверка.

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следователи в Калининском районе Тверской области устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1960 года рождения, чьё тело было обнаружено в Вашутинском озере.

Напомним, труп 24 сентября вытащили на берег спасатели МЧС и передали сотрудникам полиции.

По информации СУ СКР по Тверской области, признаков насильственной смерти и видимых телесных повреждений на теле погибшего обнаружено не было. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.