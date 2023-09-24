В Твери мужчина ударил ножом в грудь человека

В Твери мужчина ударил человека ножом, и тот скончался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 сентября на улице Орджоникидзе в ходе возникшего конфликта один мужчина ударил в грудь ножом человека. Подробности сообщила пресс-служба областного УМВД.

Мужчина, которого ударили ножом, не выжил.

Сотрудники уголовного розыска Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери за несколько часов установили личность и местонахождение подозреваемого в преступлении. Им оказался житель Твери 1959 года рождения.

Он задержан и в ближайшее время будет передан в СУ СК России по Тверской области для дальнейших следственных действий.

Пресс-служба областного СУ СК РФ уточнила, что следователем возбуждено уголовное дело по факту убийства. Изъяты предметы и следы на месте преступления, устанавливаются свидетели произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.