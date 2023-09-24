Пожарные пришли на выручку бригаде медиков в Тверской области

Снимок на память. Фото: VK/Подслушано Нелидово

Поздним вечером 22 сентября пожарные из Нелидово помогли возвращавшимся домой в Тверь женщинам-медикам. Из-за поломки машины тем грозила, ночь на обочине.

Возвращаясь из Торопца, бригада Детской областной клинической больницы застряла в 20 км от Нелидово посреди дороги. За ними выехала другая машина из Твери, но ждать ее нужно было несколько часов.

На счастье мимо проезжали нелидовские пожарные. Они отбуксировали сломавшуюся машину с медиками до ближайшего придорожного кафе. Там врачи в тепле, спокойно дождались выехавшей за ними автомобиль.

«Бригада врачей Детской областной клинической больницы города Тверь выражает огромную благодарность 3 караулу 42 пожарной спасательной части города Нелидова за человечность и отзывчивость в непредвиденной ситуации на дороге. Здоровья, ребята, вам и вашим семьям . 22.09.2023», - поблагодарили пожарных в паблике "Подслушано Нелидово" врачи.