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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 15:35

Рецидивист украл в Твери шампуни и бальзамы, чтобы выпить

В областной столице из магазина были похищены средства гигиены
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Подозреваемого в краже поймали, он сознался в содеянном.

Подозреваемого в краже поймали, он сознался в содеянном.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Администратор сетевого магазина в Твери сообщил в полицию, что некий мужчина украл несколько шампуней, бальзамов и дезодорантов из торгового зала. Ущерб составил около 5000 рублей.

По подозрению в краже в отдел полиции доставили неоднократно судимого гражданина 1979 года рождения. Он сознался в преступлении и сообщил, что похищенное продал, а деньги пропил.

Возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемому грозит до 2 лет лишения свободы. Ведётся следствие", - сообщила пресс-служба областного УМВД.