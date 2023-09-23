В детском отделении Областного клинического лечебно-реабилитационного центра в Твери заменят окна

В отделении Тверского областного лечебно-реабилитационного центра заменят оконные блоки. Фото: Яндекс карты

Из областного бюджета выделены средства на замену окон в отделении восстановительного лечения детей Областного клинического лечебно-реабилитационного центра в Твери.

Решение принято 22 сентября на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Ранее в учреждении уже была обновлена часть оконных блоков.

О выделении средств сообщила пресс-служба областного правительства. О какой сумме идет речь, не уточняется.