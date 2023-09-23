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НовостиОбщество23 сентября 2023 13:33

В детском отделении Областного клинического лечебно-реабилитационного центра в Твери заменят окна

На замену окон в отделении восстановительного лечения детей Областного клинического лечебно-реабилитационного центра в Твери выделят средства
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В отделении Тверского областного лечебно-реабилитационного центра заменят оконные блоки. Фото: Яндекс карты

В отделении Тверского областного лечебно-реабилитационного центра заменят оконные блоки. Фото: Яндекс карты

Из областного бюджета выделены средства на замену окон в отделении восстановительного лечения детей Областного клинического лечебно-реабилитационного центра в Твери.

Решение принято 22 сентября на заседании бюджетной комиссии региона, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Ранее в учреждении уже была обновлена часть оконных блоков.

О выделении средств сообщила пресс-служба областного правительства. О какой сумме идет речь, не уточняется.