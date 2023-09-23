Тверской Центр спасения медвежат-сирот готовится выпустить в дикую природу 15 мишек

Наступает пора прощаться с подросшими мишками и выпускать их в дикую природу. Фото: VK/Центр спасения медвежат-сирот

"Вот и пролетели долгие месяцы, полные забот, тревог и переживаний за жизни 15 медвежат, по несчастью оставшихся без мамы-медведицы, и, к счастью, попавших в наш Центр", - с таких слов начали новый пост в своем паблике сотрудники Центра спасения медвежат-сирот (находится на западе Тверской области). Они готовятся к выпускам подросших мишек в дикую природу.

В этом году в уникальный для нашей страны Центр доставили 16 медвежат. Одного, к сожалению, спасти не удалось из-за болезни, протекавшей сначала незаметно.

"У всех этих медвежат не было шансов выжить, и уж тем более вернуться в природу: некоторые из них попали к нам практически сразу после рождения в абсолютно беспомощном состоянии и с риском развития пневмонии. У некоторых медвежат пневмония все-таки развилась, и мы были вынуждены проводить терапию и жить в ожидании и надежде, когда они оправятся и начнут набирать вес… Сейчас все это уже позади: медвежий народ вырос крепким и здоровым - все 15 «экс-медвежьих горошинок» получили «Добро!» от специалистов из Госпиталя Дикой природы, у них в полной мере развились все формы поведения, необходимые для жизни в природе, они способны самостоятельно прокормиться, избегать опасностей, у них сформировалась ярко-выраженная реакция страха и избегания человека, и они без проблем смогут найти себе место для зимовки, обустроить берлогу и перезимовать в ней. Так что, эти молодые медведи готовы начать самостоятельную жизнь в природе!", - сообщили сотрудники Центра.

В этом году у них состоится семь выпусков, причем предстоит преодолеть более 10 тысяч км. Все медвежата, как и раньше, будут выпускаться в заповедных, охраняемых территориях тех регионов, где их нашли маленькими.

Сотрудники Центра также поделились роликом, о том какими были медвежата, когда поступили к ним, и как подросли. Это просто чудо.

Напомним, что Центр спасения сирот был основан удивительным человеком Валентином Пажетновым.