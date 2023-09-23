В Тверской области мужчина нашел банковскую карту и расплатился ею на 19000 рублей

В полицию обратился мужчина, потерявший банковскую карту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области 44-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что потерял банковскую карту, а кто-то ее нашел и расплачивался в магазинах. В итоге с карты списалось 19 000 рублей.

Мужчина не сразу заметил пропажу карты и не успел вовремя ее заблокировать.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого в использовании чужой банковской карты.

"Им оказался 45-летний житель Калининского района. Мужчина признался, что потратил чужие деньги на личные нужды, но планирует возместить ущерб", - сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следственным подразделением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража».

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.