В Тверской области увеличен размер стимулирующих выплат персоналу «скорой»

На «скорой» в Тверской области подняли стимулирующие выплаты. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Тверской области увеличен размер стимулирующих выплат врачам, среднему медперсоналу и водителям «скорой». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Повышение суммы выплат должно стать серьёзным фактором мотивации как для молодых специалистов, так и для давно работающих, чтоб люди не увольнялись с непростой работы или не меняли место работы на другой регион.

Именно в таком ключе вопрос был рассмотрен на заседании Президиума правительства области 22 сентября.

Стимулирующие выплаты к зарплате для врачей скорой медицинской помощи увеличатся на 50% — до 45 тысяч рублей. Для среднего медперсонала «скорой» повышение составит 40% — до 20 тысяч рублей. Водители «скорой» получат стимулирующие в размере 10 тысяч рублей.