Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2023 17:26

В Тверской области освятили новый детский садик "Теремок"

Новый детсад в Вышнем Волочке и приход местного собора подписали соглашение о сотрудничестве
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В Вышнем Волочке освятили новый детский садик.

В Вышнем Волочке освятили новый детский садик.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вышнем Волочке Тверской области был освящён новый детский садик "Теремок". Чин освящения провёл и.о. благочинного Вышневолоцкого округа иерей Игорь Киричук.

Священник окропил святой водой помещения садика: группы, хозблоки, актовый зал дворик, а также благословил коллектив детского сада и подарил икону Божьей Матери «Неопалимая Купина».

Для дальнейшего сотрудничества детского сада и прихода вышневолоцкого Богоявленского собора было решено подписать соглашение о взаимодействии, сообщает Тверская епархия.