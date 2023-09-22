В Тверской области освятили новый детский садик "Теремок"

В Вышнем Волочке освятили новый детский садик. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Вышнем Волочке Тверской области был освящён новый детский садик "Теремок". Чин освящения провёл и.о. благочинного Вышневолоцкого округа иерей Игорь Киричук.

Священник окропил святой водой помещения садика: группы, хозблоки, актовый зал дворик, а также благословил коллектив детского сада и подарил икону Божьей Матери «Неопалимая Купина».

Для дальнейшего сотрудничества детского сада и прихода вышневолоцкого Богоявленского собора было решено подписать соглашение о взаимодействии, сообщает Тверская епархия.