Жительница Тверской области скачала мобильное приложение и потеряла 2 млн рублей

Не устанавливайте по просьбе "сотрудников банка" сторонние приложения! Фото: Дарья ПУТЕЙКО

76-летняя жительница Конаковского района Тверской области стала жертвой телефонного мошенничества. Пенсионерке позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Аферисты сообщили, что мошенники пытаются похитить её сбережения.

Следуя инструкциям злоумышленников, женщина установила на телефон приложение удалённого доступа. Получив доступ к телефону, мошенники похитили со счетов пострадавшей 2 148 000 рублей.

В тверской полиции отмечают: случаи, когда аферисты под видом сотрудников банка под предлогом защиты сбережений уговаривают установить на телефон сторонние приложения, участились.

«Не устанавливайте по просьбе незнакомцев приложения «AnyDesk», «RustDesk», «TeamViewer» и другие. Такие программы предоставляют мошенникам полный доступ к мобильному устройству, в том числе и к приложениям банков», - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, срочно повесьте трубку и перезвоните по номеру 102 или 112, либо на горячую линию своего банка перенабрав номер вручную.