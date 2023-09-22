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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 9:46

Жительница Тверской области скачала мобильное приложение и потеряла 2 млн рублей

Пенсионерка из Конаковского района установила на телефон приложение удалённого доступа и злоумышленники похитили её сбережения
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Не устанавливайте по просьбе "сотрудников банка" сторонние приложения!

Не устанавливайте по просьбе "сотрудников банка" сторонние приложения!

Фото: Дарья ПУТЕЙКО

76-летняя жительница Конаковского района Тверской области стала жертвой телефонного мошенничества. Пенсионерке позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Аферисты сообщили, что мошенники пытаются похитить её сбережения.

Следуя инструкциям злоумышленников, женщина установила на телефон приложение удалённого доступа. Получив доступ к телефону, мошенники похитили со счетов пострадавшей 2 148 000 рублей.

В тверской полиции отмечают: случаи, когда аферисты под видом сотрудников банка под предлогом защиты сбережений уговаривают установить на телефон сторонние приложения, участились.

«Не устанавливайте по просьбе незнакомцев приложения «AnyDesk», «RustDesk», «TeamViewer» и другие. Такие программы предоставляют мошенникам полный доступ к мобильному устройству, в том числе и к приложениям банков», - сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Если у вас есть сомнения относительно безопасности своих сбережений, либо вам поступил подозрительный звонок от сотрудника банка, срочно повесьте трубку и перезвоните по номеру 102 или 112, либо на горячую линию своего банка перенабрав номер вручную.