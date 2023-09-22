Житель Тверской области украл чужую сумку с деньгами и потратил их в магазинах

Сотрудники удомельского уголовного розыска установили подозреваемого. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

38-летний житель Удомли обратился в полицию с заявлением о пропаже своей сумки, в которой находились деньги - 23 000 рублей.

Потерпевший рассказал полицейским: он оставил сумку на скамейке на улице Энтузиастов, а вернувшись уже её не нашёл.

"Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении сумки. Им оказался ранее судимый за кражу 54-летний местный житель. Мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания", - рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Злоумышленник успел потратить чужие деньги в магазинах, а сумку просто выбросил.

Возбуждено уголовное дело статье «Кража» (часть 2 статьи 158 УК РФ). Мужчина рискует отправиться за решётку на срок до пяти лет.