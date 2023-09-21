В Тверской области поймали парня с купленным в интернете водительским удостоверением

Сотрудники Госавтоинспекции поймали парня (2001 года рождения), который ездил на машине с липовым водительским удостоверением. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области пойман молодой человек (2001 года рождения), который ездил на машине с липовым водительским удостоверением. В Кашинском образе его тормознули сотрудники Госавтоинспекции.

Когда парень предъявил им водительское удостоверение полицейские заметили, что это подделка. Они оказались правы - проверка по базе данных показала, что удостоверение числится за жительницей Санкт-Петербурга.

Молодой человек признался, что у него нет водительских прав и поэтому он купил поддельное удостоверение по объявлению в сети интернет за 30 000 рублей.

"Связавшись с незнакомцем, он сообщил свои персональные данные и направил фотографию, а впоследствии в Москве через курьера получил поддельный документ", - сообщили подробности в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ. В соответствии с санкциями статьи, максимальная мера наказания составляет 1 год лишения свободы.