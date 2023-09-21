В Кашине на пожаре погиб мужчина

Дом, где произошёл пожар. Фото: СУ СК по Тверской области

В ночь на 21 сентября в Кашине на улице Победы загорелся деревянный жилой дом. Пожар был потушен сотрудниками МЧС в течение полутора часов. После тушения в доме огнеборцы обнаружили тело мужчины. Личность которого на данный момент устанавливается. Произошедшим заинтересовался Следком, ведомство проводит проверку.

«Следователем межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия. Устанавливается личность погибшего. С целью выяснения условий, при которых имел место факт пожара, назначено проведение пожарно-технической экспертизы. Также проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти,» - сообщила пресс-служба СУ СК по Тверской области.

По результатам проверки следователями будет принято соответствующее решение.