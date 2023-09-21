В Тверской области у пенсионерки выманили деньги, пообещав компенсацию за лекарства

В Тверской области еще одна пожилая женщина попалась на удочку мошенника. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

75-летняя жительница Ржева сообщила в полицию, что обманным путем у нее выманили 49500 рублей. Подробности рассказали в областном УМВД.

Как выяснилось пенсионерку обманул неизвестный, который позвонил ей по поводу, якобы, полагающейся женщине компенсации за ранее купленные в интернет-магазине лекарства. Мошенник сказал пенсионерке, что для получения этой выплаты ей необходимо оплатить страховку, налог и сделать ряд других платежей.

Пожилая женщина поверила злоумышленнику и выполнила его инструкции, переведя на указанный аферистом счет 49500 рублей. Никакой компенсации ей, конечно, не пришло.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сотрудники уголовного розыска пытаются установить личность мошенника.

Тверские полицейские напоминают, что компенсации за якобы некачественную косметику, БАДы, медицинские препараты, приборы, услуги экстрасенсов или ущерб от деятельности финансовой пирамиды – это стандартные уловки мошенников для хищения денег.

Помните, что никогда и ни при каких условиях нельзя под диктовку неизвестных выполнять какие-либо операции со своими банковскими счетами и картами.