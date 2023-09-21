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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 7:00

В селе под Тверью собака напала на ребёнка на детской площадке

После нападения собаки ребёнок попал в больницу в Твери
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Обстоятельства нападения собаки на ребёнка выясняет Следком.

Обстоятельства нападения собаки на ребёнка выясняет Следком.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

20 сентября маленький ребёнок гулял на детской площадке в селе Рождествено Калининского района Тверской области. На него набросилась собака и покусала, вызванная на место скорая помощь забрала его в больницу. В произошедшем сейчас разбирается Следственный комитет.

«Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тверской области.

Каков характер травм ребёнка и была ли собака бродячей - не сообщается.