В селе под Тверью собака напала на ребёнка на детской площадке

Обстоятельства нападения собаки на ребёнка выясняет Следком.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
20 сентября маленький ребёнок гулял на детской площадке в селе Рождествено Калининского района Тверской области. На него набросилась собака и покусала, вызванная на место скорая помощь забрала его в больницу. В произошедшем сейчас разбирается Следственный комитет.
«Следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тверской области.
Каков характер травм ребёнка и была ли собака бродячей - не сообщается.