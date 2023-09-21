Более 40 тверских школьников приняли участие в "Дне будущего офицера"

О военной профессии ребятам рассказали представители военкомата, академии имени Жукова и центра "Призыв". Фото: администрация Твери

В Твери прошёл "День будущего офицера" - он был организован для старшеклассников, которые учатся в 10 и 11-м классах.

Участие в мероприятии, прошедшем на базе "Молодёжного центра", приняли более 40 ребят, сообщает администрация Твери.

Представители тверского военкомата, Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова и учебного центра "Призыв" познакомили старшеклассников с условиями приёма и особенностями учёбы в военных вузах, рассказали, как проходит отбор, каким уровнем физподготовки необходимо обладать.

Многие из присутствовавших ребят уже решили связать свою жизнь с военной профессией. Для них и тех, кто ещё не определился, организовали тестирование по оценке личной физической подготовки и критериев выбора военной профессии.