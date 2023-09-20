В Тверской области простились с погибшим в зоне СВО Максимом Щербаковым

25-летнего Максима Щербакова предали земле 20 сентября. Фото: Администрация Калязинского района.

20 сентября в Калязине Тверской области простились с Максимом Щербаковым, погибшим в зоне спецоперации, сообщает администрация Калязинского района. Максим Щербаков служил в звании ефрейтора, был старшим сапёром отделения механизированных мостов инженерно-дорожного взвода.

Максиму было 25 лет. Он родился в селе Нерль Калязинского района. Закончил школу, колледж, получил профессию сварщика. Прошёл срочную службу в армии, поступил на работу - слесарем-ремонтником на городской котельной. Позже работал слесарем на Калязинском водоканале.

"Он не боялся трудной работы, любил спорт, был общительным, заботливым сыном, надёжным другом, всегда был готов прийти на помощь другим, - рассказывают в районной администрации. - Когда началась специальная военная операция, Максим одним из первых встал в ряды добровольцев".

Отпевание прошло в храме Вознесения Господня. Прощание и траурный митинг - на новом городском кладбище. Проститься пришли родные и близкие Максима Щербакова, его друзья, жители района, делегация военнослужащих из Твери.

Посмертно Максим Щербаков награждён орденом Мужества Российской Федерации. По инициативе друзей Максима принято решение ежегодно проводить в Калязине футбольный турнир в его память.