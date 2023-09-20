Дума Твери перераспределила бюджет и отдала в госсобственность «Аптеку №1»

На заседании Думы Твери. Фото: ТГД

На заседании Думы Твери 20 сентября основным вопросом стали корректировки бюджета муниципалитета на текущий год.

Корректировка муниципального бюджета связана с увеличением налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 115 миллионов 223 тысячи рублей. Уточняется ряд муниципальных программ, дополнительные средства будут направлены на благоустройство ул.Трехсвятская, обеспечение уличного освещения в городе, содержание автомобильных дорог и установку систем безопасности школы №17 в рамках проводимого капитального ремонта.

Также на заседании Думы было принято решение о передаче из муниципальной собственности в госсобственность Тверской области МУПа «Аптека №1», расположенного по адресу пр. Чайковского,31.

Соответствующее обращение регионального Министерства имущественных и земельных отношений поступило в администрацию города.

Несмотря на высокую социальную значимость предприятия, в последние годы результаты его финансово-хозяйственной деятельности оставались низкими. Учитывая, региональный уровень полномочий по организации обеспечения населения лекарственными препаратами и необходимость по федеральному законодательству реорганизации муниципальных унитарных предприятий до 2025 года, депутаты поддержали предложенную инициативу.

- Изменения в бюджет, утвержденные на сегодняшнем заседании, связаны с необходимостью решения первоочередных задач. Дополнительные доходы, которые поступили в бюджет, направлены на как на финансирование текущих вопросов (содержание дорог и уличное освещение), так и на решение вопросов развития городской инфраструктуры – ремонт улицы Трехсвятская и капитальный ремонт школы №17. Еще один важный вопрос повестки – передача нашей муниципальной аптеки в собственность региона. Обеспечение лекарственными препаратами – это полномочия области, и решение депутатов логично и объяснимо, - прокомментировал решения депутатского корпуса председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Также Дума поддержала предложение регионального благотворительного фонда «Собор» об установке на Соборной площади скульптурной композиции «Святой епископ Симеон благословляет святого благоверного князя Михаила Тверского на строительство Спасо-Преображенского собора города Твери».

На заседании Думы Твери. Фото: ТГД