В Тверской области приступают к полной реконструкции моста через Райчону

Мост полностью обновят. Фото: ПТО

На дороге Торжок – Осташков в Торжокском районе ведутся подготовительные работы к реконструкции моста через реку Райчона.

По информации от пресс-службы областного правительства, работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также объект был дополнительно включен в региональную Адресную инвестиционную программу по поручению губернатора Игоря Рудени в ответ на обращения граждан.

Согласно заключенному контракту подрядчик должен завершить реконструкцию моста длиной в 136,5 метров к 30 сентября 2024 года.

В план работ включены демонтаж нынешнего моста и строительство временной объездной дороги с мостом на период реконструкции. Затем на объекте заново устроят опоры, пролетное строение, мостовое полотно, сопряжение моста с насыпью подходов, конусы.

Также в нормативное состояние приведут подходы к мосту, установят барьерное ограждение, сигнальные столбики, знаки, нанесут разметку.