В центре Твери установили еще один «умный светофор»

Еще один «умный светофор» установили в Твери. Фото: VK/Увидено в Твери (Тверской области

На пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева в Твери установили «умный светофор». Соотвествующие фотографии выложили в паблике «Увидено в Твери (Тверской области»

Ранее там не было вообще никакого светофора.

В Твери внедрение системы «Умный перекресток» с такими светофорами началось в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Тогда в городе на разных перекрестках было установлено 12 «умных светофоров»

По сообщению городской администрации, к 2024 году в Твери будут функционировать установить более 60 «умных светофоров».