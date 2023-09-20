В Тверской области ребёнку из многодетной семьи отказали в бесплатных лекарствах

Дети до 6 лет из многодетных семей имеют право на бесплатные лекарства. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Вышневолоцкую межрайонную прокуратуру обратилась многодетная мать. Женщина рассказала, что один из её детей в мае 2023 гола заболел, врачи поставили диагноз "острый гайморит". Ребёнок нуждался в определённых препаратах, в бесплатном предоставлении которых женщине медики отказали. Объяснили они это тем, что острого гайморита нет в перечне диагнозов, предусмотренных региональным законом.

"При этом законодательством предусмотрено право на бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для детей первых трёх лет жизни, а также несовершеннолетних из многодетных семей в возрасте до 6 лет", - поясняют в Прокуратуре Тверской области.

Прокуратура внесла представление в учреждение здравоохранения, которое было удовлетворено. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.