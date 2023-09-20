Тверской тренер по шашкам Виктор Роберов награждён памятным знаком главы города

Мастер спорта России по шашкам Виктор Роберов. Фото: администрация Твери

19 сентября в свой 80-летний юбилей тренер тверской СШОР "Лидер", мастер спорта России по шашкам Виктор Роберов за личный вклад в развитие и популяризацию шашек был награждён памятным знаком главы города Твери.

Памятный знак Виктору Роберову вручил замглавы администрации Твери Андрей Антонов. Награждение прошло в стенах шахматно-шашечного центра «Блиц».

Виктор Роберов награждён памятным знаком главы города Твери. Фото: администрация Твери

Виктор Роберов - коренной тверичанин, родился 19 сентября 1943 года в Калинине. Закончил Калининский политех. В студенчестве начал заниматься лёгкой атлетикой, а позже, в 1960 году, получил звание «спортивный судья третьей категории». Шашками же Виктор Роберов начал профессионально заниматься с 1965 года, получил звание мастера спорта России. В богатой спортивной биографии Виктора Роберова также судейство соревнований по лёгкой атлетике, в частности - на Спартакиаде народов СССР и на Олимпиаде. Тренерскую работу он начал в 2008 году.

Как тренер Виктор Роберов воспитал двух мастеров спорта, многих кандидатов в мастера спорта, победителей и призёров городских и областных соревнований, чемпионатов и первенств России и Европы, всероссийских и международных турниров.