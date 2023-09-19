Студентка из Тверской области стала финалисткой конкурса «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» проходит по федеральному проекту «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения РФ.

Студентка Тверского государственного университета Ольга Южакова вышла в финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Теперь в финале у неё будет возможность заявить о себе и проверить собственные знания, пройти образовательные программы, а также войти в кадровый резерв системы образования РФ.

К дистанционному этапу допустили 34 385 студентов со всей России. Из них 299 человек набрали наибольшее количество баллов и встретятся в финале конкурса, который пройдет в ноябре.

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование» при поддержке Минпросвещения РФ.

За 5 лет работы в 26 проектах платформы участие приняли 20 миллионов человек из всех регионов страны и 150 стран мира. Партнерами стали больше 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.