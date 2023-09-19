В Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО 25-летним Максимом Щербаковым

Максим Щербаков погиб в зоне СВО. Фото: администрация Калязинского района
В Калязине Тверской области 20 сентября простятся с погибшим при выполнении воинского долга в зоне СВО Максимом Щербаковым. Об этом сообщает администрация Калязинского района.
Максим Щербаков родился в селе Нерль Калязинского района. Ему было 25 лет.
Отпевание пройдёт в 11 утра в калязинском храме Вознесения Господня. В полдень состоится траурный митинг на городском кладбище в деревне Чернохово, где погибшего предадут земле.