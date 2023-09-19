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НовостиПолитика19 сентября 2023 15:25

В Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО 25-летним Максимом Щербаковым

Максима Щербакова, погибшего в ходе спецоперации, похоронят 20 сентября
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Максим Щербаков погиб в зоне СВО. Фото: администрация Калязинского района

Максим Щербаков погиб в зоне СВО. Фото: администрация Калязинского района

В Калязине Тверской области 20 сентября простятся с погибшим при выполнении воинского долга в зоне СВО Максимом Щербаковым. Об этом сообщает администрация Калязинского района.

Максим Щербаков родился в селе Нерль Калязинского района. Ему было 25 лет.

Отпевание пройдёт в 11 утра в калязинском храме Вознесения Господня. В полдень состоится траурный митинг на городском кладбище в деревне Чернохово, где погибшего предадут земле.