В Тверской области простятся с погибшим в зоне СВО 25-летним Максимом Щербаковым

Максим Щербаков погиб в зоне СВО. Фото: администрация Калязинского района

В Калязине Тверской области 20 сентября простятся с погибшим при выполнении воинского долга в зоне СВО Максимом Щербаковым. Об этом сообщает администрация Калязинского района.

Максим Щербаков родился в селе Нерль Калязинского района. Ему было 25 лет.

Отпевание пройдёт в 11 утра в калязинском храме Вознесения Господня. В полдень состоится траурный митинг на городском кладбище в деревне Чернохово, где погибшего предадут земле.