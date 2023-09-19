В Тверской области победители конкурса педагогов «Мастер года» получат премии губернатора

Победители премии получат по 80 тыс. рублей, призеры – по 50 тыс. рублей. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Тверской области учреждена премия губернатора для победителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса педагогов системы среднего профессионального образования «Мастер года». Решение принято 19 сентября на заседании областного правительства.

Поощрять этой премией будут в двух номинациях: «Преподаватель года» и «Мастер производственного обучения года».

Победители получат по 80 тысяч рублей, призеры – по 50 тысяч рублей.

Губернатор Игорь Руденя после заседания сообщил журналистам, что премиальные выплаты решено вывести из налогообложения – из них не будут вычитаться 13%.

На конкурс допускаются специалисты со стажем работы не менее трех лет. У них должен быть опыт мероприятий в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также выпускники с успешной итоговой аттестацией или победами и призовыми местами в чемпионатах профессионального мастерства