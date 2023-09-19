С погибшим в зоне СВО Геннадием Скворцовым простились в Тверской области

В Лихославле похоронили погибшего в зоне СВО Геннадия Скворцова. Фото: администрация Лихославльского муниципального округа.

18 сентября в Лихославле Тверской области похоронили погибшего в зоне СВО Геннадия Скворцова.

Геннадий Сергеевич Скворцов погиб 6 сентября под Авдеевкой, - сообщила администрация Лихославльского округа. Ему было 29 лет.

Хоронили Геннадия Скворцова с воинскими почестями. На памятном митинге присутствовали земляки погибшего, а также глава Лихославльского муниципального округа Наталья Виноградова.