В Твери назначен новый прокурор Заволжского района

Валерий Сергеевич Клименченко. Фото: Прокуратура Тверской области

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации назначен прокурор Заволжского района Твери, им стал Валерий Клименченко.

Валерий Сергеевич Клименченко родился в 1985 году. Окончил юридический факультет Московского гуманитарно-экономического института, получив квалификацию юриста.

Проходил службу в прокуратуре Тверской области в должности следователя прокуратуры Андреапольского района, а также в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тверской области, занимая последовательно должности следователя Торопецкого межрайонного следственного отдела, следователя, старшего следователя Нелидовского межрайонного следственного отдела.

В 2010 году он вновь был принят на службу в прокуратуру Тверской области и назначен на должность помощника Нелидовского межрайонного прокурора. В 2013 году стал заместителем прокурора Западнодвинского района. С 2015-го занимал должность Ржевского межрайонного прокурора Тверской области.