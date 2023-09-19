Тверской священник поехал добровольцем восстанавливать разрушенные дома Мариуполя

Священник Илья Танин из Твери поехал в Мариуполь, чтоб помочь жителям с ремонтом из домов. Фото: Тверская епархия, администрация Мариуполя

Священник из Твери Илья Танин отправился в Мариуполь добровольцем-ремонтником, чтобы ремонтировать частные жилые дома тех, кто в этом нуждается. Отправиться ДНР священник решил в рамках всероссийской акции РПЦ, где был брошен клич о добровольцах.

«Он позвонил по указанному телефону, заполнил анкету на сайте, через некоторое время узнал, что прошел отбор. И когда настало время отпуска, решил посвятить его поездке в Мариуполь — там в составе ремонтной бригады поехал восстанавливать крыши домов,» - рассказали в Тверской епархии.

В Мариуполе отец Илья ремонтировал дома неделю - в течение одной смены.

«О том, куда отправлялся, я особо не распространялся: знала моя семья и настоятель храма, где служу. Это был личный такой момент – что я еду туда именно как доброволец, а не как духовное лицо», — поделился отец Илья.

В Мариуполе он не только строил, но и как священник участвовал в богослужениях, а также пел на клиросе в небольшом храме в честь святого князя Александра Невского.

Отец Илья рассказывает, что обстановка в Мариуполе спокойная. Восстановление инфраструктуры идет быстрыми темпами, город преображается. Однако, очень много домов, особенно тех, где проживают одинокие или пожилые люди, инвалиды, требуют срочного ремонта, ведь впереди зима.