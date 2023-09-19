Тверской священник поехал добровольцем восстанавливать разрушенные дома Мариуполя

Священник Илья Танин из Твери поехал в Мариуполь, чтоб помочь жителям с ремонтом из домов. Фото: Тверская епархия, администрация Мариуполя
Священник из Твери Илья Танин отправился в Мариуполь добровольцем-ремонтником, чтобы ремонтировать частные жилые дома тех, кто в этом нуждается. Отправиться ДНР священник решил в рамках всероссийской акции РПЦ, где был брошен клич о добровольцах.
«Он позвонил по указанному телефону, заполнил анкету на сайте, через некоторое время узнал, что прошел отбор. И когда настало время отпуска, решил посвятить его поездке в Мариуполь — там в составе ремонтной бригады поехал восстанавливать крыши домов,» - рассказали в Тверской епархии.
В Мариуполе отец Илья ремонтировал дома неделю - в течение одной смены.
«О том, куда отправлялся, я особо не распространялся: знала моя семья и настоятель храма, где служу. Это был личный такой момент – что я еду туда именно как доброволец, а не как духовное лицо», — поделился отец Илья.
В Мариуполе он не только строил, но и как священник участвовал в богослужениях, а также пел на клиросе в небольшом храме в честь святого князя Александра Невского.
Отец Илья рассказывает, что обстановка в Мариуполе спокойная. Восстановление инфраструктуры идет быстрыми темпами, город преображается. Однако, очень много домов, особенно тех, где проживают одинокие или пожилые люди, инвалиды, требуют срочного ремонта, ведь впереди зима.
Священник Илья Танин из Твери восстанавливал крыши в Мариуполе. Фото: Тверская епархия