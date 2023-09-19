К отопительному сезону в Тверской области отремонтировали 53 км тепловых сетей

Подготовка к отопительному сезону в Тверской области завершается. Фото: Ирина ТАРАСОВА

19 сентября губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области, на котором обсуждалась подготовка к отопительному сезону.

Были озвучены некоторые цифры. В план мероприятий по подготовке коммунальных объектов региона к осенне-зимнему периоду включено 834 котельные, более 1800 км тепловых сетей, около 6000 км водопроводных сетей, а также более 65 тыс. км электросетей. Капитально отремонтировали или заменили в этом году в Тверской области более 53 км теплосетей.

Основную подготовку к зиме на объектах ЖКХ должны завершить к 30 сентября. Подробнее о том, как Тверская область готовится к прохождению отопительного сезона, читайте в ближайшее время на нашем сайте.