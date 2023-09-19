В Тверской области мошенники обманули двух пенсионеров на полмиллиона рублей

Не верьте людям, которые звонят вам по телефону и требуют денег, не давая возможности подумать. Фото: Ольга Крыльцова

Двух пенсионеров в Тверской области обманули телефонные мошенники. В Общей сложности пострадавшие лишились почти полумиллиона рублей.

Как сообщили в УМВД по Тверской области, 85-летнему жителю Конаково на домашний телефон позвонила неизвестная. Она представилась его племянницей. Женщина причитала и плакала, рассказывая, что попала в «плохую ситуацию» и ей срочно нужны деньги. Поверив, пожилой мужчина передал человеку, который приехал к нему домой, 400 тысяч рублей. Лишь позже пенсионер позвонил близким, после чего обратился в полицию.

Аналогичный случай произошёл с 83-летней жительницей Твери. Позвонивший ей мужчина сказал, что по вине её внучки произошло ДТП, и освободить её от ответственности смогут деньги. Пенсионерка передала курьеру мошенников 90 000 рублей.

По заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела. Тверская полиция напоминает: приняв подобный звонок, тут же кладите трубку. Свяжитесь с родными, чтобы убедиться, что с ними всё в порядке. Обо всех фактах мошенничества незамедлительно сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону «02» (с мобильного «102»).