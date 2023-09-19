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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 9:42

На железнодорожной станции в Тверской области задержали мужчину с наркотиками

Транспортные полицейские задержали ржевитянина, перевозившего 2,11 грамма тяжёлого наркотика
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Транспортные полицейские задержали 33-летнего мужчину на станции "Ржев".

Транспортные полицейские задержали 33-летнего мужчину на станции "Ржев".

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На железнодорожной станции "Ржев" транспортные полицейские задержали 33-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

Мужчину доставили в дежурную комнату линейного подразделения МВД, где в ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых у него обнаружили два свёртка с порошкообразным веществом, а также наполненный некоей жидкостью шприц.

Экспертиза показала: содержимым свертков является тяжёлый наркотик, общей массой 2,11 грамма.

"Со слов злоумышленника, наркотическое вещество он приобрел бесконтактным способом через тайник-закладку для личного употребления", - рассказали в пресс-службе линейного отдела МВД на станции Тверь.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотического средства»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.