В лесу Тверской области нашли мертвого грибника

Фото с места трагедии. ФОТО: СУ СК РФ по Тверской области

В лесу под Весьегонском в Тверской области 18 сентября было найдено тело 83-летнего грибника. Об этом сообщает региональное СУ СК. Мужчина не местный, в тверской лес он забрёл с Вологодчины.

17 сентября он ушел за грибами из деревни Звана Вологодской области и не вернулся. Сутки спустя в лесном массиве в трёх километрах на северо-запад от деревни Звана Весьегонского района Тверской области было обнаружено его тело без видимых признаков насильственной смерти.

«Следователем районного следственного отдела Следственного комитета проведен осмотр места происшествия и тела погибшего. Для установления причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Тверской области.