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НовостиОбщество19 сентября 2023 7:58

В 17 школах Тверской области отсутствовала система экстренного оповещения

Систему оповещения и управления эвакуацией в 17-ти школах Тверской области установили по требованию прокуратуры
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В семнадцати школах нарушалось законодательство о защищённости образовательных учреждений.

В семнадцати школах нарушалось законодательство о защищённости образовательных учреждений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По требованию прокуратуры семнадцать школ Тверской области были оборудованы системой экстренного оповещения.

Проверку провела Бежецкая межрайонная прокуратура. Как установил надзорный орган, в семнадцати школах нарушалось законодательство о защищённости образовательных учреждений. А именно, там отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией.

Прокуратурой района в суд были направлены 17 исковых заявлений, заявленные требования судом удовлетворены. В текущем году в рамках исполнения решений суда во всех школах установлена система оповещения, сообщает Прокуратура Тверской области.