В 17 школах Тверской области отсутствовала система экстренного оповещения

В семнадцати школах нарушалось законодательство о защищённости образовательных учреждений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По требованию прокуратуры семнадцать школ Тверской области были оборудованы системой экстренного оповещения.

Проверку провела Бежецкая межрайонная прокуратура. Как установил надзорный орган, в семнадцати школах нарушалось законодательство о защищённости образовательных учреждений. А именно, там отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией.

Прокуратурой района в суд были направлены 17 исковых заявлений, заявленные требования судом удовлетворены. В текущем году в рамках исполнения решений суда во всех школах установлена система оповещения, сообщает Прокуратура Тверской области.