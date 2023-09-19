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НовостиОбщество19 сентября 2023 6:42

В Твери за неделю оштрафовали 62 водителей за тонировку машин

В столице тверского региона за неделю к административной ответственности за тонировку привлечены 62 водителя
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
В Твери свыше 60 водителей привлекли в административной ответственности за тонировку машин. Фото: УГИБДД по Тверской области

В Твери свыше 60 водителей привлекли в административной ответственности за тонировку машин. Фото: УГИБДД по Тверской области

С 11 по 17 сентября в Твери сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали за тонировку машин 62 водителей. Заметим, что штрафы автомобилистам грозят не только за темные стекла, но и за автошторки и каркасные сетки.

"Большинство водителей устранили нарушение на месте и получили штраф в размере 500 рублей, тем кто не захотел снимать тонировку на месте, выданы требования о прекращении противоправных действий в течении 10 дней и штраф 500 рублей", - сообщили подробности в областном УГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает, что светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол по россискому законодательству должно составлять не менее 70%.