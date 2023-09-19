В Тверской области неоднократно судимый мужчина душил и угрожал убить женщину

Уголовник-рецидивист вновь рискует оказаться за решёткой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Неоднократно судимый 41-летний житель Сонковского района пойдёт под суд по статье "угроза убийством" (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Обвинительное заключение утверждено районной прокуратурой.

Как установило следствие, мужчина, находясь пьяным в квартире в селе Беляницы, поссорился со своей знакомой. Он схватил её за шею и стал душить, при этом угрожал убить женщину. Этот инцидент произошёл в июле 2023 года, спустя всего месяц после его очередного освобождения из мест лишения свободы.

Потерпевшая восприняла угрозу реально и, опасаясь за жизнь и здоровье, обратилась в полицию.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-службы областной прокуратуры.