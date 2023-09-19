В Твери рыбак выловил из Волги леща на 1,6 килограмма

Победители городского чемпионата по ловле рыбы. Фото: администрация Твери

Городской турнир по рыбной ловле прошёл в Твери на Мигаловской набережной. Участие в нём приняли 15 спортсменов-рыболовов в возрасте от 16 лет.

В 2023 году это уже десятый турнир. Организацией рыболовных соревнований занимаются областная Федерация рыболовного спорта и управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Твери.

Рыболовный турнир - исключительно спортивное мероприятие. По правилам весь улов рыбаки после взвешивания отпускают обратно в Волгу, напоминает администрация Твери.

Первое место городского рыболовного турнира занял Георгий Васильев. Он поймал леща весом 1610 граммов, а также густеру, окуней, плотву и ерша. Общий вес улова победителя составил более пяти килограммов.

На втором месте рыбак Василий Бойко, общий вес его улова – 4,2 килограмма.

И третье место занял Алексей Саган, который поймал и, как и остальные рыбаки, отпустил окуней, плотву и леща общим весом 2660 граммов.