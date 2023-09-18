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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 16:43

Мужчина зарезал человека в пьяной драке в Западной Двине Тверской области

В Тверской области мужчине, зарезавшему человека в пьяной драке, предъявлено обвинение в убийстве
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, произошедшего в коридоре многоквартирного дома.

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, произошедшего в коридоре многоквартирного дома.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Западной Двине Тверской области местному жителю 1961 года рождения предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По информации СУ СК РФ по Тверской области, вечером 12 сентября обвиняемый, будучи нетрезвым, подрался в коридоре многоквартирного дома на улице Молодёжной с другим мужчиной. В процессе драки он нанёс потерпевшему множественные ранения ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.