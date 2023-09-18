Мужчина зарезал человека в пьяной драке в Западной Двине Тверской области

Следователи устанавливают все обстоятельства убийства, произошедшего в коридоре многоквартирного дома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Западной Двине Тверской области местному жителю 1961 года рождения предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По информации СУ СК РФ по Тверской области, вечером 12 сентября обвиняемый, будучи нетрезвым, подрался в коридоре многоквартирного дома на улице Молодёжной с другим мужчиной. В процессе драки он нанёс потерпевшему множественные ранения ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.