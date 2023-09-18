В школе под Максатихой открыта Парта Героя к 100-летию бойца

На памятном митинге. Фото: ПТО

18 сентября в Пятницкой школе Максатихинского муниципального округа Тверской области состоялось торжественное открытие Парты Героя в честь командира взвода 465-го стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта, Героя Советского Союза Александра Петрова. А в деревне Топальское, у дома, где он родился и где установлен памятник в его честь, прошел митинг. Мероприятия приурочены к 100-летию со дня рождения бойца.

«Парта Героя» – патриотический проект, в котором участвуют школы страны. Это ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое. Право сидеть за ней получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы, округа.

Александр Павлович Петров участвовал в боях на Курской дуге, воевал на Калининском и Воронежском фронтах. Командир взвода 465-го стрелкового полка отличился при форсировании Днепра в ночь на 30 сентября 1943 года. Его взвод на лодке переправился через старое русло реки на песчаный островок, а с него на западный берег у села Вышгород, ныне город Киевской области, и закрепился на берегу. 12 октября 1943 года лейтенант Александр Петров погиб в бою за расширение плацдарма в районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области.

На мероприятие в Пятницкую школу приехали троюродная сестра Александра Петрова Тамара Титова, члены общественных организаций ветеранов Вооруженных Сил, юнармейцы, ученики Пятницкой школы и жители деревни. Они почтили память Героя минутой молчания и возложили цветы к памятнику.