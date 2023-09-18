Две учительницы Зубцовской школы в один день скончались в Тверской области

Алевтина Анатольевна Петрова (слева) и Анна Николаевна Киселёва скончались в один день. Фото: vk.com/zubtsovsmi

16 сентября оборвались жизни сразу двух педагогов Зубцовской средней школы №1. Скоропостижно ушли из жизни учитель начальных классов Алевтина Анатольевна Петрова и учитель истории Анна Николаевна Киселёва.

Некрологи опубликовало местное интернет-СМИ Зубцов СМИ "NewMedia". Об ушедших педагогах местные жители отзываются как о добрых, отзывчивых, светлых людях, которые воспитали не одно поколение зубцовских ребят.

Простились с Алевтиной Анатольевной и Анной Николаевной сегодня, 18 сентября.

Редакция "КП"-Тверь" выражает соболезнования родным, близким и коллегам ушедших педагогов.