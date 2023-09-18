В 29 детсадах Тверской области установили игровые площадки

Детские площадки установили в 29 детсадах Тверского региона. Фото: ПТО

В нескольких детских садах и учреждениях культуры Тверской области проведены работы по ремонту и благоустройству. Ремонтировать из стали после личных приёмов представителей этих учреждений у губернатора.

Так, в детском саду № 28 Ржева заменено 91 окно. За содействием в решении вопроса к главе региона в апреле этого года обращалась мама одной из воспитанниц дошкольного учреждения Елизавета Иванова.

После обращения родителей воспитанников детсада №27 Ржева к губернатору, тут установили новый игровой комплекс. Всего в этом году в Верхневолжье новыми уличными игровыми комплексами оснащены 29 детских садов.

Приведён капремонт электроосвещения и электропроводки в Верхнетроицком детском саду, в здании Булатовского дома культуры отремонтирована кровля - под Кашиным.

Для Краснохолмского дома народного творчества, где на постоянной основе работают 10 творческих коллективов, купили сценические костюмы, музыкальное и световое оборудование. А в зрительном зале Максатихинского центрального дома культуры заменили кресла.