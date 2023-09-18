В Тверской области кто-то сжег кучу заготовок сена для агропредприятия

В результате пожара выгорела сено в рулонах на площади 600 кв.м. Фото: VK/Роман Крылов

17 сентября кто-то сжег заготовки с сеном для коров агрохолдинга в Ржевском округе. Об этом с горечью сначала сообщил на своей странице в соцсети глава муниципалитета Роман Крылов.

Позднее в областном ГУ МЧС уточнили, что заготовки сена сожгли в деревне Трушково. Тушить горящие рулоны выезжали выезжали две пожарно-спасательные части.

В результате пожара выгорели заготовки сена на площади 600 кв.м. Причина и ущерб устанавливаются.