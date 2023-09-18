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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 15:42

Пьяная дебоширка на 20 минут задержала отправку поезда в Твери

В Твери с поезда Кисловодск - Санкт-Петербург сняли пьяную дебоширку
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Женщина долго отказывалась покинуть поезд.

Женщина долго отказывалась покинуть поезд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С поезда Кисловодск - Санкт-Петербург в Твери транспортные полицейские высадили 31-летнюю женщину. Жительница Москвы, по видимому, находилась в состоянии опьянения, дебоширила и мешала спокойствию других пассажиров.

По прибытии состава в Тверь, транспортные полицейские получили информационный лист о происшествии от начальника поезда, по которому гражданке было отказано в дальнейшем проезде. Однако покинуть поезд женщина отказывалось, из-за чего поезд задержался на 20 минут.

Полицейские, выведя хулиганку из поезда, предложили ей пройти медицинское освидетельствование. Но та вновь отказалась.

"В дежурной части отношении нее сотрудниками Тверского ЛО МВД России на транспорте был составлен административный материал по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство)", - сообщает пресс-служба линейного отдела МВД РФ на станции Тверь.