В Редкино Тверской области произошёл пожар из-за замыкания электросчётчика

В Редкино из-за замыкания счётчика произошёл пожар в многоквартирном доме. Фото: vk.com/redkinolife/Анастасия Смирнова

18 сентября в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области произошёл пожар в жилом 5-этажном доме по улице Калинина. Из окна подъезда на пятом этаже валит чёрный дым.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Тверской области, о происходящем на пульт спасателям сообщили в 17:01. Установлено, что пожар произошёл из-за замыкания электросчётчика. Другие подробности пока не известны. На месте работают огнеборцы пожарно-спасательной части №84.