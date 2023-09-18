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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 15:21

В Редкино Тверской области произошёл пожар из-за замыкания электросчётчика

В Редкино Тверской области горит жилая пятиэтажка, на месте работают пожарные
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В Редкино из-за замыкания счётчика произошёл пожар в многоквартирном доме. Фото: vk.com/redkinolife/Анастасия Смирнова

В Редкино из-за замыкания счётчика произошёл пожар в многоквартирном доме. Фото: vk.com/redkinolife/Анастасия Смирнова

18 сентября в посёлке Редкино Конаковского района Тверской области произошёл пожар в жилом 5-этажном доме по улице Калинина. Из окна подъезда на пятом этаже валит чёрный дым.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Тверской области, о происходящем на пульт спасателям сообщили в 17:01. Установлено, что пожар произошёл из-за замыкания электросчётчика. Другие подробности пока не известны. На месте работают огнеборцы пожарно-спасательной части №84.