Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 12:21

В Тверской области проходит акция «Беременная – самая красивая!»

Беременных женщин Тверской области приглашают к участию в творческой акции
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Афиша акции. Графика: ПТО

Афиша акции. Графика: ПТО

В Тверской области стартует акция «Беременная – самая красивая!». Организовало его региональное Минсемьи.

«Акция проходит в преддверии Дня беременных, который отмечается в России 7 октября», - сообщает ведомство.

Чтобы принять участие в акции, женщинам нужно до 2 октября поделиться своими фотографиями, которые были сделаны в период ожидания малыша. Их можно выложить в группе ВКонтакте «Тверская семья» под постом о проведении конкурса. Важно под фото указать свои ФИО и место проживания.

Лучшие фотографии станут частью мини-экспозиции, которая будет представлена 7 октября в Музее живописи им. В.М. Сидорова на празднике, посвященном Дню беременных.

Все участники акции получат электронный сертификат, а победители – дипломы конкурса.