В Тверской области проходит акция «Беременная – самая красивая!»

Афиша акции. Графика: ПТО

В Тверской области стартует акция «Беременная – самая красивая!». Организовало его региональное Минсемьи.

«Акция проходит в преддверии Дня беременных, который отмечается в России 7 октября», - сообщает ведомство.

Чтобы принять участие в акции, женщинам нужно до 2 октября поделиться своими фотографиями, которые были сделаны в период ожидания малыша. Их можно выложить в группе ВКонтакте «Тверская семья» под постом о проведении конкурса. Важно под фото указать свои ФИО и место проживания.

Лучшие фотографии станут частью мини-экспозиции, которая будет представлена 7 октября в Музее живописи им. В.М. Сидорова на празднике, посвященном Дню беременных.

Все участники акции получат электронный сертификат, а победители – дипломы конкурса.